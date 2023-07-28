كوريا الشمالية تعلن عن أسلحة متطورة لمواجهة "الهيمنة الأمريكية"

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، عن مسيرات متطورة جديدة وصواريخ باليستية عابرة للقارات ذات قدرات نووية، خلال استعراض عسكرى لإحياء الذكرى الـ70 لانتهاء الحرب فى شبه الجزيرة الكورية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن طائرات استطلاع استراتيجية بلا طيار، ومسيرات هجومية متعددة الأغراض طورت وأنتجت حديثا، حلقت خلال هذا العرض.

وذكرت الوكالة، أنه تم استعراض أحدث صاروخ باليستى عابر للقارات، هو "هواسونج -18" (Hwasong-18) والذى يعمل بالوقود الصلب، وقد اختبر الصاروخ فى أبريل ويوليو من العام الجارى.

حضر الاستعراض العسكرى إلى جانب الزعيم الكورى الشمالى، كيم جونج أون، وفد من الصين وآخر من روسيا على رأسه وزير الدفاع سيرجى شويجو، الذى وصف جيش كوريا الشمالية بأنه الأقوى فى العالم.

كما بحث الزعيم الكورى الشمالى ووزير الدفاع الروسي تعزيز التعاون الإستراتيجى والعسكرى، وفق ما أوردته وكالة رويترز، التى نقلت عن بيونج يانج تأكيدها أنها ستقاتل إلى جانب الدول التى تواجه "الهيمنة الأمريكية".

يذكر أن الحرب فى شبه الجزيرة الكورية انتهت بهدنة جرى توقيعها في 27 يوليو 1953، وليس باتفاقية سلام، ما يعنى أن الكوريتين ما زالتا نظريا فى حالة حرب، وتحتفل بيونج يانج بالذكرى على أنها انتصار.