"كشافة طور سيناء" تشارك في حملة نظافة حمام موسى.. بالصور

شاركت جمعية الكشافة والمرشدات بمدينة طور سيناء، اليوم الجمعة، في حملة النظافة ورفع كفاءة منطقة حمام موسى، التي أطلقها مجلس المدينة بقيادة مبروك الغمريني ، رئيس المدينة؛ استعدادًا لتشغيله وافتتاحه أمام الجمهور.

وتضمنت فعاليات الحملة أعمال نظافة وتجميع الأوراق الجافة والأكياس البلاستيكية وتوزيع عدد من سلات القمامة في المنطقة، وأكد المشاركون أن الجمعية حريصة على تعزيز قيم المحافظة على البيئة لدى المجتمع، من خلال الممارسة العملية، وتفعيل الأنشطة الكشفية في مجال البيئة وحمايتها، وتقديم نماذج عملية لاجراءات المحافظة على البيئة، والإسهام في خدمة البيئة ونظافتها، وإبراز دور الكشافة نحو المحافظة على البيئة وتنميتها، موجهين كل الشكر والتقدير لرئيس مدينة طور سيناء على دعوته للمشاركة.

من جانب آخر، وجه أهالي العاصمة طور سيناء، كل الشكر والتقدير للقيادات التنفيذية بالمحافظة ومجلس المدينة لعودة منطقة حمام موسى إلى جمالها ورونقها من جديد؛ بعد جهود مضنية، وأعمال مكثفة لنظافته ورفع كفاءته وتقليم النخيل ورش المنطقة بالكامل للقضاء على الحشرات الضارة، على مدار الأيام الماضية من قبل مجلس المدينة بقيادة مبروك الغمريني، رئيس المدينة، وفريق عمله.

ويعد حمام موسى، من أهم مصادر السياحة العلاجية والدينية بمحافظة جنوب سيناء، ويقع الحمام شمال مدينة طور سيناء على بُعد 3 كيلو من المدينة، وتتدفق مياهه من خمسة عيون تصب في حمام على شكل حوض محاطًا بمبنى، وتستخدم هذه المياه الكبريتية الساخنة في شفاء العديد من الأمراض، منها الروماتيزم، والأمراض الجلدية، والتهاب العظام، والتئام الجروح، ويعيد تنظيم طاقة الجسم، لمقاومة أمراض الشيخوخة.

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