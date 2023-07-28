ننشر أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالوادي الجديد

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، مساء أمس الخميس، نتيجة أوائل طلاب الثانوية الأزهرية على المحافظة وذلك بعد اعتماد الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية.

وقال عبدالله سعيد مدير منطقة الوادي الجديد الأزهرية، في تصريح خاص إن أوائل المنطقة كالتالي:

أوائل القسم العلمى

وجاء في المركز الأول

أحمد حمدي أحمد ضاعن جمعة معهد موط الثانوي الأزهري بمجموع 642 ونسبة 98.77 % الأول على مستوى المنطقة.

عمرو سامي سيد فراج معهد موط الثانوي الأزهري بمجموع 642 ونسبة 98.77 % الأول مكرر على مستوى المنطقة.

عمر أحمد عمر محمد عبد الرحمن معهد موط الثانوي الأزهري بمجموع 631 ونسبة 97.08 % الثالث على مستوى المنطقة.

شهد فكري محمد حنفي مدني معهد فتيات موط الثانوي الأزهري بمجموع 628 ونسبة 96.62 % الرابع على مستوى المنطقة.

عبد الرحمن حنفي محمد حنفي معهد موط الثانوي الأزهري بمجموع 627 ونسبة 96.46 % الخامس على مستوى المنطقة.

القسم الأدبي

ياسمين محمد عبد المنعم محمد معهد فتيات موط الثانوي الأزهري بمجموع 583 ونسبة 92.54 % الأول على مستوى المنطقة.

حبيبة سيد إبراهيم حسين علي معهد فتيات المعصرة الثانوي الأزهري بمجموع 553 ونسبة 88.25 % الثاني على مستوى المنطقة.

محمد النميري خلف عبد الوهاب معهد جورمشين الثانوي الأزهري بمجموع 553 ونسبة 87.78 % الثالث على مستوى المنطقة.

منه عيد عبد الهادي مهدي محمد معهد فتيات المعصرة الثانوي الأزهري بمجموع 549 ونسبة 87.14 % الرابع على مستوى المنطقة.

ندى سعد عبد الستار منصور عبد الستار معهد فتيات موط الثانوي الأزهري بمجموع 529 ونسبة 83.97 % الخامس على مستوى المنطقة.