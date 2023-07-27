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الجمعة 28 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يستعد لمواجهة الداخلية بالقوة الضاربة

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
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خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته بدون راحة على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الداخلية التي تجمع الفريقين مساء الأحد القادم، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل إنطلاق المران، لمراجعة عدد من الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة القادمة.

وأدت مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية في الجيم، وفقًا للبرنامج التدريبي الخاص بالتحضير للمباراة، فيما شهد المران تنفيذ فقرات بدنية وخططية متنوعة.

وكان الفريق قد تعادل بدون أهداف مع فريق المصري، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ختام منافسات بطولة الدوري التي حسم الفريق لقبها.

موعد مباراة الاهلى والداخلية مارسيل كولر كاس مصر