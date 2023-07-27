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الجمعة 28 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مشاجرة بين المخرج معتز التونى وشاب داخل فندق شهير بمنطقة قصر النيل

معتز التوني
معتز التوني
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حررت مباحث شرطة السياحة مذكرة  بمشاجرة بين المخرج معتز التونى وشاب  فى واقعة  بينهما داخل فندق شهير بقصر النيل.

وتبادل المخرج معتز التونى وشاب آخر الاتهامات بعد مشادة كلامية تطورت لمشاجرة  داخل الفندق.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغا من الخدمات المعينة بأحد فنادق قصر النيل بنشوب مشاجرة داخل فندق أثناء التجهيز لحفل زفاف أحد أقرباء المخرج معتز التونى.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين نشوب مشاجرة بين معتز التونى وآخر حيث نشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين الطرفين ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود شهود للوقوف على ملابسات الواقعة.

 فيما تبادل الطرفان الاتهامات أمام رجال الشرطة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

اتهامات رجال الشرطة منطقة قصر النيل معتز التوني