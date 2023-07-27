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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يسلم هدايا "التحالف الوطنى" على 24 مستفيدا.. صور

محافظ مطروح يسلم
محافظ مطروح يسلم هدايا التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنمو
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سلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، هدايا التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي بعدد ٤ أكشاك و٢٠ منحة  بقيمة ١٥ ألف جنيها لكل مشروع قائم كمرحلة أولى في إطار التعاون بين المحافظة وجمعية الأورمان ومؤسسة حياة كريمة ضمن مبادرة التمكين الاقتصادى لتوفير احتياجات الأسر الأولى بالرعاية بمحافظه مطروح. 

جاء ذلك بحضور العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، وفاطمة أنور مدير مديرية التضامن الاجتماعى، والعقيد محمد عادل مطر رئيس قطاع المساعدات والتمكين الاقتصادى، والعقيد تامر زكى رئيس قطاع إسكندرية، وعبدالرحمن الطباخ مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بمطروح، وحسن بلال مدير المشروعات بجمعية الأورمان، وفتحى الجمل مستشار المحافظ لشؤون التضامن الاجتماعى، والمهندس حسين السنينى منسق مبادرة حياة كريمة بمطروح، وذلك بقاعة حديقة كليوباترا. 

وسلم محافظ مطروح المستفيدين 4 أكشاك وديب فريزر،  بالإضافة إلى مبلغ 10000 جنيها تسدد بقيمه 500 جنيه لمده 20 شهرا حيث يتم تجهيز الكشك بالمواد الغذائية، وكذلك تسليم المستحقين لعدد 20 منحة لا ترد بقيمه 15 ألف جنيه لكل مشروع قائم وذلك ضمن المرحلة الأولى للمبادرة. 

ووجه محافظ مطروح التهنئة لجميع المستحقين مع تحفيزهم وتشجيعهم على زيادة ونكون مشروعاتهم، ومقدما الشكر والتقدير لجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي خاصة مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان على جهودهم ودعمهم للمستحقين بمحافظة مطروح مع الترحيب بمزيد من التعاون لتوفير مزيد من الحياة الكريمة لأهالي مطروح. 

محافظ مطروح يسلم هدايا التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي على 24 مستفيدا

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مطروح التحالف الوطني أكشاك حياة كريمة محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح