الإسكندرية لتوزيع الكهرباء: إعداد كوادر قادرة على إدارة المنظومة الكهربائية بكل جوانبها

شهد المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، حفل تكريم المهندس خالد غمري رئيس قطاعات الشئون الفنية، و41 من رؤساء القطاع ومديري العموم بالشركة (هندسي، تجاري، مالي) في ختام دورة تنمية مهارات القيادة والإدارة.

وأوضح المهندس إيهاب الفقي أن تلك الدورات تأتى فى إطار حرص قطاع الكهرباء على إعداد كوادر قادرة على إدارة المنظومة الكهربائية بكل جوانبها بكفاءة عالية من خلال تنمية مهارات القيادة والإدارة.

من جانبه أشاد الدكتور حازم الشورى رئيس قطاع مركز اعداد القادة بالبرنامج التدريبى، معربًا عن تقديرة فى إعداد وتنظيم تلك الدورات التدريبية لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

كما أثنى على الجهود المبذولة من قطاع التدريب بالشركة في ظل القياده الحكيمة بقيادة المهندس إيهاب الفقي رئيس الشركة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محاسب حازم الشوري - رئيس قطاع مركز إعداد القادة - بالشركة القابضة لكهرباء مصر، المهندسة مروه محمد سيد مدير عام تخطيط وتطوير برامج التدريب بمركز إعداد القادة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، ومن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء المحاسب علاء عبد العليم - رئيس قطاعات الشئون التجارية، والمهندسة سلوى عبدالرحمن – رئيس قطاعات شبكات التوزيع، والمحاسب محمد غنيم رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية، والمهندس محمد الحسيني رئيس قطاع المتابعة وشئون التعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، المهندسة ريهام الدرديري رئيس قطاع التدريب، ولفيف من قيادات الشركة وممثلي العلاقات العامه والإعلام بقطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة.