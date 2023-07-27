دبلومة مهنية متقدمة للصيادلة في صناعة مستحضرات التجميل 4 أغسطس المقبل

أعلنت الدكتورة رحاب عبدالمنعم عميد كلية الصيدلة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن تنظيم فريق SEF-MUST بالكلية دبلومة مهنية متقدمة في صناعة مستحضرات التجميل يوم 4 أغسطس المقبل بمقر الجامعة، وتشمل 8 محاضرات بمعدل محاضرة أسبوعيا كل يوم سبت.

وأضافت أن الدبلومة تتضمن محتوى علمي مميز به أكتر من 80% عملي، حيث يتلقى المتدربون تدريب شامل ومكثف على أيدي نخبة متميزة من أطباء الجلدية والصيادلة تمكنهم من معرفة كل ما يتعلق بمستحضرات التجميل بداية من استخلاص المادة الفعالة من مصادر طبيعية نهاية بالحصول على منتج نهائي قابل للتسجيل بوزارة الصحة.

وأوضحت د.رحاب ان الدبلومة تتناول بعض الطرق العلاجية لتحسين الجلد مثل البوتوكس ، وحقن الكولاجين ، و انواع التقشير ، انواع الليزر ، وطرق علاجية اخري، وفى نهاية الجزء يطبق الدكتور عمليا كيفية استخدام الديرما بن والديرما رول.

‎واضافت الى انه سيتم شرح كيفية استخراج المواد الفعاله من مصادر طبيعية نباتيه لاستخدامها في تغذيه البشرة وإعادة نضارتها وحيويتها وتغذية الشعر والاظافر، كما سيتم شرح فوائد استخدام النانوتكنولوجي للشعر والجلد مثل تحسين الامتصاص خلال الجلد ، وكيفية تحضير بعض المستحضرات باستخدام خاصية النانوتكنولوجي، وفي الختام سيقوم المتدربون بتحضير مستحضرات صيدلانيه مختلفة تحتوي على المواد الفعالة الطبيعة المستخلصة من نباتات طبيه علي يد نخبة متميزة من الأطباء.

وأشارت عميد الكلية إلى أن الدبلومة بسعر مميز لخريجين كليات الصيدلة والتصنيع الدوائي، مع تقديم خصم 20% لخريجين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة وموثقة من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وأوضحت أن الدبلومة استفاد منها مايقرب من 200 صيدلى من عدة جامعات حكومية وخاصة وقام العديد منهم بإنشاء شركات تصنيع مستحضرات تجميل خاصة بهم بعد الدراسة بالدبلومة والاستفادة من كافة محتوياتها وتنفيذ ذلك من خلال فكرة ريادة الاعمال بالشركات الخاصة بهم .