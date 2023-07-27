بوتين: روسيا تسهم بقسط مهم في الأمن الغذائي العالمي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تسهم بقسط مهم في الأمن الغذائي العالمي، وتعتبر موردًا مسئولًا وموثوقًا للمنتجات الزراعية.

وأضاف الرئيس الروسي، خلال كلمته في انطلاق فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية، أن أوكرانيا أنتجت في العام الماضي 55 مليون طن من الحبوب أما الصادرات بلغت 47 مليون طن منها 17 مليون من القمح أما روسيا محصولها كان في العام 156 مليون طن من الحبوب 60 مليون طن تم تصديره منها 48 مليون طن من القمح.

وتابع: "حصة روسيا في الأسواق العالمية من القمح 20% أما أوكرانيا حصتها 5% وأقل"، مشيرًا إلى أن هناك من يشوه الحقائق ويروج للأكاذيب بشأن هذا الأمر.

كما أكد الرئيس الروسي، أن روسيا رفضت تمديد اتفاق تصدير الحبوب لأنه لا يمكن التعويل عليه في خدمة الدولة الإفريقية.

وتابع: "روسيا ستظل تؤيد وتدعم البلدان المحتاجة بتوريداتها الإنسانية، ونسعى للمشاركة بشكل فعال في تكوين نظام أكثر عدلًا لتوزيع الموارد، ونبذل قصارى جهدنا لمنع حدوث أزمة غذاء عالمية".