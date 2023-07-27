بث مباشر.. انطلاق القمة الأفريقية الروسية بمشاركة السيسي

تقدم البوابة نيوز، بث مباشر، اليوم الخميس، نقلا عن فضائية إكسترا نيوز، لانطلاق النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

انطلقت فعاليات النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة سان بطرسبرج الروسية وتناقش القمة التى تشارك فيها 49 دولة أفريقية، سبل تنويع مجالات التعاون الروسى الأفريقى.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس الروسى رحب بزيارة الرئيس إلى روسيا، مشيداً بالدور المهم للرئيس فى إطلاق النسخة الأولى من القمة الروسية الأفريقية أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى فى عام 2019، والتى هدفت إلى دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا.

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