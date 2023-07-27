اليوم.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الداخلية في كأس مصر

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الخميس على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الداخلية في كأس مصر.

وتعود العناصر الأساسية للفريق للتدريبات بدايةً من اليوم الخميس بعد إنتهاء فترة الراحة التي منحها السويسري مارسيل كولر المدير الفني للاعبين عقب مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء الأحد الماضي.

وكان كولر منح عدد من اللاعبين الأساسيين للفريق راحة من مباراة المصري التي أقيمت مساء الأمس.

وتعادل الأهلي أمس الأربعاء مع فريق المصري سلبيا في ختام مباريات الفريقين في مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري بعد غياب موسمين ليحقق اللقب للمرة 43 في تاريخه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق الداخلية مساء الأحد المقبل، ضمن مباريات دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم نقل مباراة الأهلي والداخلية لملعب الكلية الحربية بدلًا من ملعب المقاولون العرب مع تقديم موعد المباراة لتقام في تمام السابعة مساءً.

ويواجه الفائز من مباراة الأهلي والداخلية فريق المصري البورسعيدي في دور الثمانية من بطولة كأس مصر.