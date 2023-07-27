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الخميس 27 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السعودية ترفض محاولة الانقلاب على شرعية رئيس النيجر وتطالب بالإفراج عنه

الخارجية السعودية
الخارجية السعودية
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن رفضها التام لمحاولة الانقلاب على شرعية الرئيس النيجيري "محمد بازوم"، مطالبةً أطراف الانقلاب بسرعة الإفراج عنه وتمكينه من استعادة مباشرة اختصاصاته الدستورية والحفاظ على صحته وسلامته، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز".

فيما أعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن بالغ القلق من تطورات الأحداث في جمهورية النيجر وحرص المملكة على أمن جمهورية النيجر واستقرارها وسلامة مؤسساتها.

وطالب بتغليب مصلحة النيجر وشعبها لتجنب خطر الانزلاق إلى انفلات أمني قد يؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء، وخسارة المكتسبات الوطنية.

وزارة الخارجية السعودية جمهورية النيجر شرعية الرئيس النيجيري الانقلاب الرئيس النيجيري محمد بازوم