ارتفاع قوي في إيرادات "ميتا" خلال 3 أشهر

كشفت "ميتا بلاتفورمز" عن ارتفاع قوي في إيرادات الإعلانات، متجاوزة توقعات وول ستريت للربع الثاني، كما قدمت الشركة توقعات أفضل لإيراداتها في الربع المقبل.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم .

تأتي نتائج Meta، الشركة الأم لـ فيسبوك، بعد يوم واحد من أداء قوي لشركة ألفابت مالكة محرك البحث غوغل، مما يثبت أن المستهلكين والمعلنين الحريصين للوصول إليهم ينفقون على الرغم من المخاوف الاقتصادية الواسعة.

ورغم ذلك، تتوقع شركة ميتا أيضًا ارتفاع النفقات في كل من 2023 و2024، مشيرة إلى التكاليف بما في ذلك المصاريف القانونية وزيادة الإنفاق على البنية التحتية التي تعتبر أساسية لسباق الذكاء الاصطناعي المحموم في قطاع التكنولوجيا.

يأتي هذا الإنفاق بعد خفض كبير في التكاليف في قطاعات أخرى من الشركة، بما في ذلك فرق السلامة ووظائف العمل الأساسية.

وارتفعت أسهم ميتا بنسبة 7.5 بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق.