"الرعاية الصحية": لدينا 6 ملايين منتفع لهم ملف موحد مرقم به تاريخهم المرضي

قال الدكتور شريف كمال مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشؤون الصيدلية وإدارة الدواء، إن الهيئة لديها ما يتراوح من 5 إلى 6 ملايين منتفع، كما أنها تعمل بنظام الرقمنة، وبالتالي، فإن لديها ملف موحد لكل مريض على حدة، وعندما يتم صرف الدواء للمريض، فإنه يندرج ضمن تاريخه المرضي وتاريخ الأدوية.

وأضاف «كمال»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس: «لدينا ما يعرف بالملائمة الدوائية ومراجعة الأدوية، والصيدلي يراجع التاريخ المرضي والأدوية التي يحصلون عليها منعا من أي تفاعلات بينها قد تضر بالمريض، أو أي تفاعلات مع الأطعمة والمشروبات التي يتناولونها».

وتابع مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشؤون الصيدلية وإدارة الدواء: «نقيس مدة استخدام المضادات الحيوية دواعي استعمالها والميكروب المؤثر على المريض، وفي السنة الماضية وقعت مصر مع منظمة الصحة العالمية على اتفاقية في مسقط من أجل تصنيف المضادات الحيوة إلى أدوية خط أول وخط ثاني وخط ثالث من أجل استخدامها بالشكل الأمثل».