حبس المتهمين بسرقة حقيبة بداخلها سبائك ذهبية في حدائق القبة

أمرت جهات التحقيق بحدائق القبة اليوم الخميس، بحبس المتهمين بسرقة حقيبة يد بداخلها سبائك ذهبية 4 أيام علي ذمة التحقيقات كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كانت بداية الواقعة، ضبط أحد الأشخاص وسيدة، مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق وبحوزتهما (مبلغ مالى - مشغولات ذهبية)، وبمناقشتهما أقر الأول بعثوره على حقيبة تحوى (2 سبيكـة ذهبية - هاتفى محمول) وإتفق مع الثانية على التصرف فى السبائك الذهبية بالبيع، والتى قامت بدورها ببيعها مقابل مبلغ مالى إلا أنهما اختلفا فيما بينهما على إقتسام قيمتها وأيدت الثانية ما سبـــق.

وأقرت بأن الهاتفان حوزتهما من مُتحصلات الواقعة والمبالغ المالية من متحصلات بيع السبائك الذهبية وإنفاقهما باقى المبلغ على شراء المشغولات الذهبية المضبوطة حوزتها وعلى متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.