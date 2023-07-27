رئيس كوريا الشمالية يصطحب وزير الدفاع الروسي في جولة بمعرض للأسلحة

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، بأن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون التقى بسيرجي شويجو وزير الدفاع الروسي، أمس الأربعاء، واصطحبه في جولة بمعرض للأسلحة.

وذكرت الوكالة أن وزير الدفاع الروسي سلم رئيس كوريا الشمالية رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتقدم كيم بدوره بالشكر لبوتين الذي أرسل وفدا عسكريا لبلاده برئاسة شويجو، مشيرا إلى أن اللقاء يعمق العلاقات "الاستراتيجية والتقليدية" بين الدولتين.

ووصل الوفد الروسي ووفد صيني إلى كوريا الشمالية هذا الأسبوع للاحتفال بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب الكورية الذي تحتفل به كوريا الشمالية باعتباره "يوم النصر".

وتأتي الزيارة في وقت تتطلع فيه كوريا الشمالية إلى تعزيز علاقاتها مع الصين وروسيا في ظل ما تجمع الدول الثلاثة من خلافات مع الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأضافت الوكالة الكورية الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي اصطحب وزير الدفاع الروسي في جولة في معرض دفاعي أقيم للاحتفال بالذكرى السنوية للحرب.