محافظ سوهاج يهنئ مدير الأمن بتجديد الثقة

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه اللواء محمود تيمور رئيس فرع الرقابة الإدارية بسوهاج، بتقديم التهنئة للواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بمناسبة تجديد الثقة لسيادته، واستمراره بالعمل مديرا لأمن سوهاج، عقب صدور حركة التنقلات الأخيرة لوزارة الداخلية.

وأعرب محافظ سوهاج عن خالص تهانيه القلبية لمدير الأمن، متمنيا له مزيدا من التوفيق والنجاح، مؤكدا علي التعاون المثمر والتنسيق الدائم مع مديرية أمن سوهاج لخدمة المواطن السوهاجي، لافتا الي أن تحقيق الأمن والأمان هو أساس تحقيق التنمية الشاملة.