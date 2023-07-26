الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي والمصري

انتهى الشوط الاول من مباراة فريق الكرة بنادي الأهلي مع نظيره المصري البورسعيدي، المقام على ملعب الجيش بمدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية، في آخر مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز، بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومعتز محمد وكريم الدبيس.

خط الوسط: أحمد قندوسي، ومحمد فخري، وأحمد نبيل كوكا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد الضاوي كريستو.

خط الهجوم: رأفت خليل.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد أشرف وميدو نبيل ومحمد أحمد فتح الله وأحمد أشرفومحمد عبد الله وأحمد خالد وكريم عثمان.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: أسامة الجزار، أحمد عماد، عماد الدين بوبكر، حسين السيد

خط الوسط: عمرو موسى، حسن علي، حسام جريشة، الياس الجلاصي، محمد جريندو

خط الهجوم: مروان حمدي

وضمت دكة البدلاء كلا من: محمد شحاتة، وإسلام المزين، كريم العراقي، اسلام عطية، محمد الفيومي، زياد فرج، عبده يحيى،فرانك اوتوجا، ورجب عمران.

يدير اللقاء محمد معروف حكمًا للساحة ومعه كل من أحمد نوفل ومحمود كثير كمساعدين، إضافة إلى أحمد ناجي حكمًارابعًا فيما تم إسناد مهام حكم الفيديو لمحمود بسيوني بمعاونة من زميله أسامة السيد.