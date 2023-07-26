"أبو الغيط" يفتتح حفل إطلاق برنامج مصر لتطوير مراكز ريادة الأعمال والحاضنات الجامعية

افتتح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة حفل إطلاق برنامج " مصر لتطوير مراكز ريادة الأعمال والحاضنات الجامعية"، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر والبنك الأهلي المصري والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

أشاد الأمين العام للجامعة العربية بجهود رئيس الأكاديمية لتنظيم هذا البرنامج الذي يهدف إلى تطوير مراكز ريادة الأعمال والحاضنات بالجامعات الحكومية المصرية لتمكينها من بناء قدرات الشباب الجامعيين في مجال ريادة الأعمال، ولتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يتيح الفرصة لإطلاع منتسبي تلك المراكز على أفضل الخبرات العربية والدولية والمساهمة في نشرها على نطاق واسع.

كما أشاد أبو الغيط بتعاون وزارة العليم العالي والبحث العلمي المصرية ورغبتها في الاستفادة من كافة المبادرات والبرامج التي من شأنها تطوير التعليم العالي بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل، وكذا بمساهمة البنك الأهلي المصري والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اللذين قدما دعمًا قيمًا وملموسًا لإعداد البرنامج.

واعتبر معالي الأمين العام للجامعة العربية البرنامج إضافة مهمة إلى قائمة المشروعات التي أطلقتها القيادة السياسية المصرية لتطوير ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب.

وأشار " أبو الغيط "إلى تزايد الاهتمام بشكل لافت بموضوع ريادة الأعمال خاصة بعد جائحة كوفيد 19 وما تلاها من انعكاسات خطيرة على أوضاع الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل رافدا أساسيا من روافد الاقتصادات الوطنية، ومصدر رزق لفئات واسعة من المجتمع، مؤكدا ان صقل مواهب الطلاب الجامعيين في هذا المجال مرتبط بشكل وثيق بكفاءة الجامعات وجودة تعليمها ومدى اقتراب التدريب الذي تقدمه من أرض الواقع وكذا من متطلبات سوق العمل.

كما أكد على الأهمية التي توليها جامعة الدول العربية لملف ريادة الأعمال، مشيرا إلى بعض الجهود التي تبذلها في هذا الشأن معربًا عن تطلعه إلى تعميم هذه التجربة التي يثق في نجاحها إلى باقي الدول العربية.

في كلمته اكد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مجال ريادة الأعمال يأتى فى مقدمة اهتمامات وزارة الشباب والرياضة سعيًا لخلق فرص جديدة لرواد الأعمال الشباب، وتحقيق برنامج عمل الحكومة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ من حيث تأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ حزمة من البرامح والمشروعات فى هذا الإطار منها "تأهيل خمسة مليون شاب لسوق العمل، ومبادرة طور وغير، ومبادرة معسكرات الابتكار ورياة الأعمال، وحاضنات ريادة الأعمال، وبرنامج مشوراى"، وذلك فى إطار تدريب الشباب وتزويدهم بمهارات الاتصال وتحديد الأهداف والتفكير الابتكارى ومهارات التوظيف، ومهارات إجراء المقابلات الشخصية، وإقامة المشروعات الصغيرة.



وقال وزير الشباب والرياضة إن الدولة المصرية تولي إهتمامًا كبيرًا بملف الشباب والرياضة وتفتح ذراعيها لكل الشباب، وتحرص على تأهيله وإكسابه المهارات اللازمة لسوق العمل، فالدولة تقدم برامج كثيرة سواء في ريادة الأعمال ومشروعات تطوير القطاع الخاص وتفتح مجالات كثيرة أمام الشباب، والتي تنعكس بدورها علي الاقتصاد بصورة إيجابية.

كما أكد وزير الشباب والرياضة أن النجاح الذي تشهده الأكاديمية العربيه للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور اسماعيل عبد الغفار، يمثل نموذجًا رياديًا، من خلال توفير تعليم متميز، معزز بكافة الوسائل التعليمية الحديثة بالاستناد إلى حاجة السوق، إضافة إلى دورها الريادي في تبني ملف ريادة الاعمال وحاضنات الاعمال بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي.

من جانبه توجه الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية بالشكر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقيادة معالي السيد أحمد أبو الغيط، وقال "إذا كانت الأكاديمية قد حققت التقدم والتميز في تحقيق أهدافها فإن فضل جامعة الدول العربية بقيادة السيد أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة فضل لابد أن نقدره حق قدره وأن تعمل الأكاديمية في كل مجالاتها وهى أهل لهذا الفضل.

واضاف " عبد الغفار "إن الأمين العام كان دائما يتابع أعمال الأكاديمية ويدعمها ويدفع دائما للانطلاق في طريق الرقي والتقدم " كما تقدم بالشكر لمعالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي دوره وجهوده الحثيثة بكل ما يتعلق بالعمل الشبابي وكذا معالي الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الداعم الدائم لكافة المبادرات والبرامج التي تعزز قدرات أبناؤنا الطلاب.

من جانبه أكد الدكتور وائل الدسوقي مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية، أن البرنامج يكتسب أهمية خاصة، في ضوء المشاركة الواسعة من الجامعات المصرية والعربية والدعم الذي يحظي به، مشيرًا الي ان هناك 30 جامعة تشارك في برنامج Ripple لمراكز ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال.

واستعرض "دسوقي " المحاور الرئيسية والفرعية للبرنامج النووي ونماذج للنجاخع وأهمية المشاركة الفاعلة للجامعات المصرية والعربية.