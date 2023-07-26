مقبرة توثق الوجود الفلسطيني قبل آلاف السنين

اكتشف علماء ومتخصصون، 125 قبرا في جبانة من العصر الروماني في غزة.

وقالت وزارة الآثار الفلسطينية، إن علماء يعملون في مقبرة من العصر الروماني يعود تاريخها لألفي عام كانت قد اكتُشفت في غزة في العام الماضي، عثروا على 125 قبرا على الأقل يحتوي معظمها على هياكل عظمية لا تزال سليمة إلى حد كبير وتابوتين نادرين مصنوعين من الرصاص.

وفي الماضي، كان علماء الآثار المحليون يدفنون القطع التي يعثرون عليها بسبب نقص التمويل، لكن منظمات فرنسية ساعدت في التنقيب في هذا الموقع الذي اكتشفه طاقم بناء يعمل في مشروع إسكان بتمويل مصري في فبراير من العام الماضي.