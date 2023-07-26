حبس المتهمين بقتل سائق توك توك بالوراق

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام ٣ أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، بقتل سائق توك توك داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الوراق شمال المحافظة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة سائق مركبة "توك توك" – مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، داخل إحدى الشقق السكنية كائنة بدائرة القسم.

وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه قام باستدراج المجنى عليه حال قيادته مركبة "التوك توك" بدائرة القسم بزعم نقل بعض المنقولات من الشقة محل الواقعة، وعقب وصولهما قام وأحد المتهمين بالتعدى عليه بالضرب واستوليا على مركبة "التوك توك" والهاتف المحمول وقاما بإعطائها للمتهم الثالث.

وتم بإرشادهم ضبط المسروقات، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.