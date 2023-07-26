عمرو الجرزاوي: كأس الرابطة بداية انطلاق سيراميكا كليوباترا

تواصلت الأفراح داخل نادي سيراميكا كليوباترا، بعد حصول الفريق الأول لكرة القدم ، على أول بطولة في تاريخه، بعد الفوز بكأس رابطة الأندية المحترفة، عقب الانتصار على المصري البورسعيدي في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأكد عمرو الجرزاوي المنسق الإعلامي لفريق سيراميكا كليوباترا، أن الفوز ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، جاء بسبب دعم إدارة النادي اللامحدود وتوفير كافة متطلبات الفريق في وقت قياسي.

وشدد على أن الفوز ببطولة كأس الرابطة سيكون بمثابة انطلاقة نحو مزيد من البطولات في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن اللاعبين تعاهدوا على تحقيق المزيد من الانتصارات في قادم البطولات.

وعبر الجرزاوي عن سعادته بتتويج فريقه بهذه البطولة، مشددا على أنها جاءت في توقيت مثالي، سيكون دافعا للاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

وشدد على أن النائب محمد أبو العينين رئيس النادي، وطارق أبو العنين المشرف العام على الكرة بالنادي يوفرون كافة سبل الدعم للفريق من أجل تحقيق الهدف المنشود.