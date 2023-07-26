17 قرية تستفيد من معرض مجانى لتوزيع الملابس الجديدة في تلا بالمنوفية

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان بقاعة الجزيرة بمركز تلا وذلك لدعم (400)أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بقرى البنداريه وبروى وكفر قرشوم وكفر بتبس وبم وزنارة وطوخ دلكه وكفر عسكر وميت الكرام وزاويه بمم وطنوب وقشطوخ والكمايشه وميت ابوالكوم وعزبة الطوخي وكوم الشيخ عبيد وكفر السادات وتلا مركز تلا، وذلك بحضور مرفت اندراوس، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، و سيد عزت، رئيس قطاع الشؤون الماليه بمديرية التضامن الاجتماعي، و ايمان يونس، مدير إدارة الشؤون الاجتماعية بتلا.

واكدت مرفت اندراوس، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، ان تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، مشددة على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان يتم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا ان المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .

وأشار شعبان إلى أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المنوفية تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر الى فرص عمل، وان ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها .

يذكر ان تنظيم معارض الملابس الجديدة ياتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر واعادة اعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان.