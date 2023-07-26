وزيرة التخطيط تترأس إحدى لجان برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"

ترأست الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إحدى لجان اختيار المتقدمات لبرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، أحد برامج مدرسة المرأة للتأهيل والقيادة والذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب بهدف رفع كفاءة وتنمية مهارات النساء اللاتي يتقلدن وظائف في القطاع الحكومي والخاص.

وأشادت د.هالة السعيد بمستوى المتقدمات للبرنامج، مؤكدة أن المتقدمات أمام اللجنة لديهن شغفًا كبيرًا لتطوير قدراتهن وتحسين وضعهن الوظيفي.

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا البرنامج يعكس الدور المهم للأكاديمية الوطنية للتدريب والتي تحظى بدعم القيادة السياسية لتطوير ورفع كفاءة المرأة المصرية، فضلًا عن البرامج الأخرى التي تستهدف كل فئات المجتمع المصري.

وأوضحت السعيد أن ماتقوم به الأكاديمية الوطنية يمثل أحد أبرز ملامح استثمار الدولة المصرية في الثروة البشرية بهدف صناعة مستقبل أفضل.

وأضافت السعيد، أن البرنامج مخصص للقيادات الوسطى بالمواقع التنفيذية في المؤسسات والأجهزة والشركات الحكومية والخاصة في مصر، موضحة أن البرنامج يأتي فـي إطـار حـرص الدولـة المصرية والقيادة السياسية على تعزيز خطط التنمية المستدامة والشاملة، والتي تتضمن تمكين الفتـاة والمـرأة المصرية اقتصاديًا وسياسيًا وإداريـًا مـن خـلال التدريب المتطـور وضمان تكافـؤ الفـرص لتولي مهام قيادية في مختلف المجالات التنموية.