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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

النيجر.. جنود يحاصرون مكتب الرئيس محمد بازوم

رئيس النيجر محمد
رئيس النيجر محمد بازوم
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نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية في جمهورية النيجر، قولها إن بعض جنود الحرس الرئاسي يحاصرون منذ الصباح، القصر الرئاسي في العاصمة نيامي، كما أغلقوا منطقة سكنية قريبة من القصر.

 وشاهد مراسل من رويترز، عربات عسكرية تغلق مدخل القصر الرئاسي.

وذكرت المصادر الأمنية في نيامي، أنه تم منع الوصول إلى مقرات الوزارات الواقعة بجوار القصر الجمهوري.

وقال مسئول في الرئاسة، إن العاملين داخل القصر لم يتمكنوا من الوصول إلى مكاتبهم. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الرئيس محمد بازوم بالداخل.

يذكر أن رئيس النيجر الحالي، محمد بازوم، يتولى السلطة منذ أبريل 2021، وهو أول رئيس من الأقلية العربية للبلاد، حيث تسلم الرئاسة من الرئيس السابق محمدو يوسوفو، في أول انتقال سلمي للسلطة من رئيس مدني منتخب إلى آخر منذ استقلال البلاد عام 1960.

النيجر الرئيس محمد بازوم