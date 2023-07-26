تدريب صيفي لطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية في مركز الطب الطبيعي للقوات المسلحة

تواصل جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك تأهيل طلابها وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة للإحتكاك المباشر بالمتطلبات الفعلية لسوق العمل من خلال تنظيم التدريبات الصيفية الميدانية للكيانات والهيئات المختلفة، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة، الدكتور خالد خضر وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة للخدمات والتدريب، والدكتور عبدالعظيم إسماعيل المنسق العام للتدريب.

وقام مجموعة من طلاب الفرقة الأولى ببرنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية بالتدريب الصيفي التطبيقى بمركز الطب الطبيعى للقوات المسلحة"مركز تأهيل العجوزة".

وتعرف الطلاب خلالها على احدث التكنولوجيات البازغة فى مجال الأطراف الصناعية وكيفية تصنيعها وتصميمها، بالإضافة الى التعرف على الوضع الحالى والمستقبلى لتعليم الأطراف الصناعية وتقويم العظام،بما يتوافق مع المعايير الدولية لها، وقام الطلاب بالتدريب العملى على بعض الحالات الموجودة.

من جانبه، أكد الدكتور عربى كشك أهمية برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية بالجامعة، خاصة وأن مصر بصدد إنشاء منظومة مُتكاملة لإنتاج الأجهزة التعويضية، مشيرًا إلى حرص الجامعةعلى تأهيل الطلاب لسوق العمل واكسابهم المهارات والخبرات مدعومة بالتطبيق العملى التطبيقى؛ لمواكبة التطور التقني وربطهم بسوق العمل، وذلك فى ظل توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق ريادة علمية ترتقي بالمستوى التعليمي وتُحقق التنمية المُستدامة وطموحات الجمهورية.

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