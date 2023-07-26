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الأربعاء 26 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

لطلاب جامعة حلوان.. تعرف على رابط السلسلة التعريفية بالأنشطة المالية غير المصرفية "اعرف_تستفيد"

جامعة حلوان
جامعة حلوان
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تعلن جامعة حلوان لطلابها عن رابط السلسلة التعريفية بالأنشطة المالية غير المصرفية اعرف_تستفيد الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية:

/https://fra.gov.eg/franews/trashed

وذلك في إطار المبادرة الرئاسية بشأن إطلاق نظام متكامل لتدريب الراغبين من الشباب الجامعي في مجال الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية ، وفي ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العامة للرقابة المالية.

هذا وتستعرض السلسلة أنشطة الهيئة بصياغة واضحة وبسيطة تناسب جميع فئات المجتمع لرفع مستويات الوعي والمعرفة لتحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري.

التعليم العالي والبحث العلمي بروتوكول التعاون طلاب جامعة حلوان