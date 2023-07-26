10 معوقات تجنبها لبلوغ أعلى درجات النجاح

تلعب الأنشطة الإيجابية في الصباح دورا هاما، في شكل ايقاع باقي اليوم، ولعل سمة المتفوقون والناجحون الأساسية المشتركة هى وجود روتين صباحي إيجابي مثمر لتعزيز فرص الإنتاجية والصفاء الذهني وحتى الوصول إلى الرفاهية العامة.

بحسب ما ورد في تقرير نشرته مدونة "The Expert Editor"، عن 10 عادات محظور القيام بها من أجل زيادة الإنتاجية والتركيز وتعظيم النجاحات:

1. روتين صباحي عشوائي

بالنسبة للمتفوقين، لا يمكن المبالغة في أهمية الروتين الصباحي والاستيقاظ مبكرًا، إذ أنه يعتبر سر تعظيم إمكاناتهم من خلال تكريس الوقت للرعاية الذاتية والتنمية الشخصية منذ بداية كل يوم.

إن تنظيم فترات الصباح بعناية والابتعاد عن العشوائية يمنح أساسًا متينًا للنجاح.

2. الغفوة لدقائق إضافية

يبتعد أصحاب الإنجازات العالية عن عادة زر الغفوة، في حين أنه قد يكون من المغري الانغماس في بضع دقائق إضافية من النوم، إلا أنهم يتفهمون الآثار الضارة التي يمكن أن تُحدثها على عملية الاستيقاظ الطبيعية.

3. وسائل التواصل الاجتماعي

لا شك أن جاذبية وسائل التواصل الاجتماعي مغرية، حتى بالنسبة للأفراد الناجحين، لكن يتميز المتفوقون بقوة الإرادة التي تمكنهم من مقاومة تلك الرغبة في الاطلاع على المستجدات على منصات التواصل في الصباح الباكر.

4. مطالعة الأخبار السلبية

أظهرت الدراسات أن مطالعة الأخبار السلبية في الصباح يمكن أن يؤثر على الحالة المزاجية والتوقعات العامة لبقية اليوم، إن الأمر يشبه إلى حد كبير تقديم دعوة للتوتر والقلق إلى مشاركة الشخص على مائدة الفطور، فبدلاً من الغوص في الكآبة، يختار المتفوقون بوعي تخطي الأخبار خلال ساعات الصباح الثمينة.

5. التسرع في تناول الفطور

إن وجبة الفطور المغذية هي الوقود الذي يمد الجسم والعقل بالطاقة في باقي ساعات اليوم. لا يقلل الناجحون من أهمية هذه الوجبة الحيوية. إنهم يفهمون تمامًا كيف يمكن لوجبة فطور صحية أن تبدأ يومهم، وتزودهم بالطاقة اللازمة.

6. تخطي التمارين الرياضية

تلعب التمرينات دورًا حيويًا في الروتين الصباحي للمتفوقين. إنهم يفهمون أهمية إعطاء الأولوية لرفاههم البدني ويجعلونها نقطة لممارسة الرياضة كل صباح. سواء كان ذلك تمرينًا سريعًا أو جلسة يوغا مهدئة أو تمرينًا منعشًا، فإن النشاط البدني يجلب العديد من الفوائد الصحية الجسدية والنفسية ولازدهار الحياة بشكل عام.

7. استنزاف الطاقة العقلية

يتجنب المتفوقون استنزاف طاقتهم العقلية في اتخاذ قرارات بسيطة في الصباح ويهدفون إلى تقليلها من خلال إعداد خطط جاهزة في الليلة السابقة. إنهم يختارون ملابسهم بدقة ويحضرون جميع الأساسيات الخاصة بهم، ويضمنون أن مساحة العمل الخاصة بهم مرتبة ومنظمة.

8. تعدد المهام

على عكس الاعتقاد الشائع، لا يؤدي تعدد المهام في الواقع إلى زيادة الكفاءة، بل يؤدي إلى تأثير معاكس، حيث يعيق الإنتاجية ويشتت التركيز، ويقوم المتفوقون بتحديد أولويات مهامهم الأكثر أهمية ويقومون بمعالجتها واحدة تلو الأخرى.

9. تجاهل ممارسة الامتنان

إن الامتنان بمثابة تذكير بالبركات والفرص التي تحيط بالمرء. إنه يحول تركيزه من ما قد ينقصه إلى الوفرة الموجودة بالفعل في حياته. يسمح هذا التحول في المنظور للمتفوقين بالتعامل مع أهدافهم بإحساس بالرضا، بدلاً من الرغبة المستمرة في المزيد.

10. التسويف

إن العقبة الأخيرة والأهم، التي يتغلب عليها أصحاب الإنجازات العالية، هي التسويف، وهو العدو السيئ السمعة للإنتاجية. إنهم يفهمون أن تأخير المهام يمكن أن يعرقل التقدم ويقف في طريق النجاح.