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الأربعاء 26 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إخماد حريق نشب بمنبى الإذاعة القديم في القاهرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة حريقا نشب داخل احدي الغرف بمبنى الإذاعة القديم بشارع الشريفين و بجوار البورصة المصرية، دون وقوع خسائر او إصابات.

كانت تلقت غرفة علميات النجدة بالقاهرة إشارة مفادها نشوب حريق داخل احدي الغرف بمبنى الإذاعة القديم بشارع الشريفين وبجوار البورصة المصرية  .

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 

قوات الحماية المدنية مبنى الإذاعة القديم غرفة علميات النجدة نشوب حريق