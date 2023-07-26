الأرصاد الفلبينية تحذر من إعصار قوي

الأربعاء 26/يوليو/2023 - 01:12 ص

حذرت وكالة الأرصاد الجوية في الفلبين من إعصار قوي يتّجه، أمس الثلاثاء، نحو شمال الأرخبيل، مما أدّى إلى إصدار أوامر إخلاء لحماية السكان الذين يعيشون على السواحل.

وأوضحت أن الإعصار الذي أطلق عليه اسم (دوكسوري) وترافقه رياح سرعتها 185 كلم/ساعة يتّجه نحو الطرف الشمالي من جزيرة لوزون الرئيسة.

وأشارت الوكالة وصول الاعصار في الثالثة بعد الظهر، ومن المتوقّع أن يصل إلى اليابسة أو يمرّ بالقرب من جزر بابويان أو شمال شرق مقاطعة كاخايان الشمالية بحلول بعد ظهر الأربعاء, ومن المتوقّع أن يكتسح الإعصار بعدها تايوان وجنوب شرق الصين, ويعزو علماء ازدياد شدة هذه العواصف إلى تغير المناخ.