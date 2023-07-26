ننشر أسماء مصابي حادث أتوبيس محور الضبعة الإقليمي

تمكنت "البوابة نيوز" من الحصول على قائمة بأسماء مصابي حادث محور الضبعة الإقليمي، الذي وقع مساء الثلاثاء، إثر تصادم أتوبيس بجمل بالكيلو 27 على محور الضبعة الإقليمي، وتم نقلهم لمستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

المصابون:

1 مصطفى علي عبدالحميد 38 سنة، المنصورة، كسر بالفخذين والساق اليمني وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

2 محمد هاني موسي 12 سنة، الجيزة، اشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات متفرقة.

3 سيف الدين طلبة سيف الدين 40 سنة، القاهرة، اشتباه كسر بالساق اليمني كدمات متفرقة.

4 محمد عبدالحميد محمد 60 سنة، الجيزة، جرح تحت العين اليمني وكدمات متفرقة.

5 أحمد محمد أمين 33 سنة، الجيزة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

6 مصطفى سعيد قرني 29 سنة، بني سويف، كدمات متفرقة بالجسم.

7 مها سعيد قرني 37 سنة، بني سويف، كدمات بالركبة اليمنى والكتف الأيمن.

8 منال سعيد قرني 42 سنة، بني سويف، كدمات بالصدر.

9 مي عاطف أحمد 37 سنة، مدينة نصر، كدمة بالأنف.

10 سماح السيد علي 45 سنة، حلوان، كدمات بالأنف.

11 مصطفى محمد الدهان 42 سنة، مدينة نصر، كدمات بسيطة متفرقة بالجسم.

12 أمل إبراهيم علي 55 سنة، الجيزة، كدمات بسيطة متفرقة.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.