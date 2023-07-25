رئيس أركان الجيش الجزائري: التعاون العسكري مع إيطاليا متميز

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، أن التعاون العسكري بين الجزائر وإيطاليا "متميز"، وذلك بفضل حرص قيادتي البلدين على تعزيزه باستمرار، وهو ما يتعين تنويعه وتوسيعه لتشمل مجالات أخرى بما يتوافق مع الأولويات المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، بمقر قيادة الأركان بالعاصمة، لرئيس أركان الدفاع الإيطالي، الأميرال جيوزيبي كافو دراجون، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

وأوضح الفريق أول السعيد شنقريحة أن العلاقات الجزائرية-الإيطالية تقوم على الثقة المتبادلة، التي تأسست بعد عقود من التعاون الإيجابي والبناء، المرتكز على التاريخ الإقليمي المشترك، وكذلك التطلع لتحقيق مصالح الشعبين وتعزيز الأمن والسلم في منطقة البحر المتوسط.

وأضاف أن هذه الزيارة تأتي في سياق سلسلة الزيارات المتبادلة بين الجزائر وإيطاليا، والتي تعكس جودة العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع الإرادة السياسية القوية لقيادتي البلدين، من أجل تعزيز الشراكة لتكون استراتيجية بامتياز.