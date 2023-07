أشهر نجوم العالم بألبوم "باربي" الموسيقي مع عرض الفيلم رسمياً

صاحبت عرض الفيلم السينمائي العالمي "باربي" ضجة كبيرة، والذي بدأ عرضه منذ أيام وحقق نجاحًا مبهرًا، حيث أصدرت أتلانتيك ريكوردز رسمياً ألبوم "BARBIE THE ALBUM" المرافق للفيلم الحدث الصيفي الكبير، من بطولة مارجو روبي، ورايان جوسلينج مع Warner Bros. Pictures، وأصبح الألبوم الذي يضم باقة من أشهر نجوم العالم متوفر في كافة المتاجر الموسيقية حول العالم وعبر منصات البث الإلكترونية.

ومنذ الإعلان عن الألبوم ، استمتع الجمهور بباقة من الأغاني المميزة التي صدرت منه بشكل منفرد، واليوم سيتمكن المعجبون من الإستماع لكامل الأعمال أبرزها أغنية "Man I Am" للنجم سام سميث التي أنتجها " Mark Ronson" و" Ricky Reed" والتي تم كتابتها من وجهة نظر كين، كما تضمنت قائمة الإصدارات الجديدة من الألبوم أغنية "I’m Just Ken" التي يقدمها بطل الفيلم رايان جوسلينج، بالإضافة لمجموعة من الأغاني الجديد لمجموعة من أشهر الأسماء منهم ليزو، افا ماكس، دومينيك فايك، خالد، ذا كيد لاروي، تامي إمبالا، هايم، وغايلي.

و تم الإعلان عن ألبوم أغاني فيلم "باربي" لأول مرة في مايو الماضي، ومنذ ذلك الحين تحول العمل إلى ظاهرة شعبية عالمية، حيث تخطت الأعمال التي تم إصدارها سابقاً بشكل منفرد أكثر من 500 مليون إستماع وحقق أكثر من 4 مليار مشاهدة عبر مختلف منصات مواقع التواصل الإجتماعي، وقبل اصدار كامل أغاني الألبوم استمع العالم لباقة من الأغاني التي صدرت بشكل منفرد وحقق نجاحاً باهراً منها أغنية "Dance The Night" للنجمة دوا ليبا، "WATATI" للنجمة كارول جي، “Angel" للنجمة بينك بانثيرس، "Barbie World" لنيكي ميناج وايس سبيس، "Barbie Dreams" مع مغنية الراب Kaliii وفرقة فيفتي فيفتي.

الألبوم من توقيع الدي جي مارك رونسون وهو المنتج المنفذ والموزع الموسيقي الشهير الحائز على جوائز الأوسكار والجولدن جلوب و7 جوائز جرامي، وجريتا جورينج كاتبة الفيلم ومخرجته والمنتجة المنفذة له، أشرف على الألبوم كيفن ويفر الذي يعد من أشهر الأسماء في عالم الإنتاج الموسيقي، بالإضافة براندون ديفيس، يضاف إلى هذه الأسماء مجموعة كبيرة من المنتجين منهم براندون كريد وجوزيف خوري وجورج دراكولياس.

فيلم "باربي" هو عمل كوميدي رومانسي، من إخراج جريتا جيروج، ومن بطولة مارجو روبي، ورايان جوسلينج، وأمريكا فيرارا، وسيمو ليو، وكيت مكينون، والكسندرا شيب، وإيما ماكي، وويل فيرل، وإيسا راي، ومايكل سيرا، وهاري نيف، بالتعاون بين Heyday Films ، LuckyChap Entertainment، NB/GG Pictures، Mattel ووارنر بروز، التي تتولى توزيع الفيلم أيضاً حول العالم، وتدور أحداثه حول دمية تعيش في مدينة باربيلاند تُدعى باربي، وحينما تُطرد من المدينة بسبب عدم كونها مثالية، تنطلق في مغامرة بالعالم الحقيقي على أمل إثبات جدارتها والعودة إلى وطنها.

قائمة الأغاني الكاملة في الألبوم:



1.Lizzo – Pink

2.Dua Lipa – Dance The Night

3.Nicki Minaj & Ice Spice – Barbie World (with Aqua)

4.Charli XCX – Speed Drive

5.KAROL G – WATATI (feat. Aldo Ranks)

6.Sam Smith – Man I Am

7.Tame Impala – Journey To The Real World

8.Ryan Gosling – I’m Just Ken

9.Dominic Fike – Hey Blondie

10.HAIM – Home

11.Billie Eilish – What Was I Made For?

12.The Kid LAROI – Forever & Again

13.Khalid – Silver Platter

14.PinkPantheress – Angel

15.GAYLE – butterflies

16.Ava Max – Choose Your Fighter

17.FIFTY FIFTY – Barbie Dreams (feat. Kaliii)

للإستماع إلى الألبوم:

https://warnermusicme.lnk.to/Barbie_Soundtrack