تفاصيل المؤتمر التحضيري الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية

انطلقت فعاليات المؤتمر التحضيري الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبرئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، برئاسة شرفية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بقاعة مؤتمرات أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وبحضور السفيرة سها ناشد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء طبيب عصام القاضي مقرر عام المؤتمر، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة، والدكتور احمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة نهال بلبع القائم بأعمال محافظ البحيرة، والدكتورة حنان مجدي نور الدين نائب محافظ الوادي الجديد، والدكتورة غادة ابو زيد نائب محافظ اسوان، و نيكولاس بابا جيورجيو السفير اليوناني بالقاهرة.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني ثم تلاوة من آيات الذكر الحكيم، وعرض أغنية " تحيا مصر ياريس" التي تعدد إنجازات الرئيس في عشر سنوات مضت، ثم فيلم تسجيلي عن السياحة الصحية بمصر.

وفي كلمة اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء والرئيس الشرفي للمؤتمر رحب بجميع الحضور منهم وزيرة الهجرة والعلماء والسفراء، وسفير اليونان، والوفود من لندن وامريكا

واكد محافظ جنوب سيناء خلال كلمته ان جميع القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع غير قابلة للتنفيذ إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية عليها وإصدار الأوامر التنفيذية لها .

وأشار فوده إلى انه سيجرى عرض تقرير بنتائج المؤتمرات التي تمت سواء المؤتمر التمهيدى والمؤتمرات التحضيرية متضمنة الجهات التي شاركت والجهات التى لم تشارك والإجراءات التى تم إتخاذها، وكذا الجهات الخارجية التي تم التواصل معها والذين حضروا الاجتماعات.

وأضاف فوده انه سيتم عقد المؤتمر الصحفي يوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023 بفندق كونكورد السلام القاهرة، وعقد المؤتمر الرئيسي في الفترة من 29 نوفمبر الى 1 ديسمبر بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ.

وقال محافظ جنوب سيناء " أننا نسعى جاهدين لإخراج هذا المؤتمر بالصورة اللائقة التي تليق باسم مصر دوليا".

وفي نهاية كلمته وجه الشكر للمحافظين المشاركين لافتا ان هذا العمل طبقا لتوجيهات وقرارات رئيس الجمهورية، والجميع يعمل من أجل تحقيقها، لافتا انه سيتم عرض توصيات المؤتمر علي رئيس الجمهورية.

أشار المحافظ ان نجاح هذا المؤتمر يرجع الي تكاتف جميع الجهات المشاركة ووجه الشكر لرجال الاعلام والصحافة المشاركين في تغطية الحدث.

وفي كلمة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية و رئيس المؤتمر ْ رحب فيها بوزيرة الهجرة وجميع الحضور مشيرا الى ان الهدف من المؤتمر هو توجيه رئيس الجمهورية لتنشيط الحركة السياحية في مصر، لافتا ان السياحة العلاجية تحتاج مقومات وقدرات بشرية ومؤسسات، وقال " نحن نستطيع لوجود مؤسسات صحية وعلاجية في الجامعات والمستشفيات الحكومية والخاصة، ومصر قادرة ان تقدم السياحة الصحية بمختلف المجالات".

وأضاف تاج الدين انه لابد من أبرز أهداف المؤتمر الخبرات في هذا المجال لتنشيط السياحة العلاجية، لافتا انه توجد دول كثيرة تعمل في هذا المجال لابد الاستفادة منها لتنشيط الحركة السياحية في مصر، مؤكدا انه يجب السعي وراء الهدف والوصول الى مستوى عالي في تقديم السياحة العلاجية.

ووجهت السفيرة سها ناشد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الشكر لمحافظ جنوب سيناء لجهوده في هذا المجال الذي يعد من أهم المجالات ورحب بالكوكبة و النخبة الكبيرة من الأطباء المشاركين في المؤتمر، أكدت الوزيرة أن مصر لديها الكثير لتقديم خدمات السياحة

الصحية والاستشفائية ولفتت الوزيرة ان دور وزارة الهجرة في الجانب الاستثماري حيث يوجد 14

مليون مصري بالخارج ما بين مهاجر او مقيم، مشيرة الي أن هؤلاء المصريين بينهم الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين يسعون لإنشاء شركات استثمار في الخارج في مجالات الزراعة والصناعة والصحة، مضيفة ان بعض الدول الأوروبية يسعون للمجيء الي مصر هربا من موجة الصقيع وهم علي استعداد لزيارة جميع محافظات مصر للاستشفاء بها .

وقال الوزيرة ان السياحة العلاجية سوف تزيد من هذة النوعية للتمتع بالجو الطبيعي في محافظات مصر، واكدت الوزيرة ان الوزارة سوف تكون فاعلة و ستقوم بالمساهمة المطلوبة لإنجاح هذا المؤتمر متمنية النجاح والتوفيق.

وفي كلمة اللواء احمد راشد محافظ الجيزة وجه الشكر لمحافظ جنوب سيناء علي فكرة استضافة هذا المؤتمر في مدينة شرم الشيخ، وهي جاهزة فعلا لاستضافة تلك الأحداث الهامة لما لها من سمعة عالمية وخبرات في استضافة المؤتمرات الدولية، وقال ان مصر تستهدف 30 مليون سائح سنويا، وتابع ان مصر قادرة علي استقطاب اعداد كبيرة من السائحين من خلال السياحة العلاجية والاستشفائية، لافتا انه في الفترة الاخيرة ظهر بعض الدول المنافسة في مجال السياحة العلاجية، وأشار ان محافظة الجيزة بها منطقة الواحات البحرية ، وطبيعة الجو يساعد علي الاستشفاء لنقائه ، كما يوجد 400 عين مياة طبيعه، ولابد من تسليط الضوء عليها أمام المستثمرين، مؤكدا علي المشاركة الفعالة للمحافظة في هذا المجال .

واشارت الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة لزيادة اعداد السائحين الوافدين إلي مصر بنسبة 42 % زيادة عن العام الماضي، مؤكدة علي وجود خطة لاستيعاب عدد أكبر من السائحين وجاري بالفعل زيادة اعداد الطاقة الفندقية، وقالت نائب وزير السياحة " اننا نسعي جاهدين في الوزارة لزيادة الحركة السياحية وزيادة أعداد السائحين من خلال إضافة منتج سياحي جديد وهو السياحة العلاجية والاستشفائية".

وشكر الدكتور احمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية رئيس الجمهورية لرعايته المؤتمر واللواء خالد فوده لاستضافة هذا المؤتمر الهام متوقعا نجاحه المبهر، ووجه الشكر أيضا للدكتور عوض تاج الدين لدعمه منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا ان مصر تمتلك مقومات طبية هائلة من الكوادر البشرية والقطاعات المختلفة، واضافة هذا النوع من السياحة العلاجية والاستشفائية مهم جدا لجذب المزيد من الوافدين من الخارج ولفت السبكي الي ان سوق السياحة العلاجية متنامي في بعض الدول العربية، ولابد من التركيز عليه بمصر حيث هناك العديد من الدول تعتمد عليه كليا في زيادة الوافدين ، وأكد في نهاية كلمته علي استعداد مؤسسات الصحة لهذا النوع من السياحة .

وفي نهاية المؤتمر استعرض مالك الشركة المنظمة لفعاليات المؤتمر إمكانيات الشركة في تنظيم المؤتمرات .

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