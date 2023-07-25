الكهرباء: نمتلك أقوى الشبكات فى إفريقيا والشرق الأوسط.. متابعة مستمرة لسير العمل بمراكز التحكم.. وتدشين مشروعات للطاقة النظيفة والمتجددة للمساهمة فى توفير متطلبات الاستهلاك 

أكدت وزارة الكهرباء أن هناك تفهما كبيرا وتجاوبا من المواطنين اتجاه انقطاع التيار الكهربائي وتحمل لهذه الأزمة المؤقتة وتفهم كامل لاسبابها رغم الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة لكونها لا تتمثل فى مشكلة دائمة بالشبكة القومية للكهرباء التى تعتبر واحدة من اقوى شبكات الكهرباء فى افريقيا والشرق الاوسط وتضم احدث محطات انتاج الكهرباء فى العالم من حيث التكنولوجيا والكفاءة واعتبار غالبية المواطنين ان الازمة وقتية ستنتهى فى وقت قصير.



في حين شهدت الأيام الأخيرة جهودا مكثفة من كافة قيادات الدولة لوضع نهاية لانقطاعات التيار وتخفيف الاحمال والاستفادة المثلى من امكانات الشبكة القومية للكهرباء وقدراتها التى تجاوزت 59 الف ميجاوات وذلك بعد أعمال التطوير والتوسعات التى حدثت بقطاع الكهرباء مقابل اقصى استهلاك وصلت الية فى حدود 35 الف ميجاوات.

وزير الكهرباء يتابع سير العمل بمراكز التحكم



وأضح مصدر مسؤول أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة عرض على مجلس الوزراء امس نتائج لقائة بوزير البترول المهندس طارق الملا وما تم التوصل الية لتأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء والتصور الكامل لانهاء برنامج تخفيف الاحمال والذى شهد خلال اليومين الاخيرين تراجعا من 3 الاف ميجاوات الى ما بين الفين الى 2500 ميجاوات مع تنفيذ برامج الترشيد والاعتماد على الوحدات الكبيرة الاقل استهلاكا للوقود وزيادة الاستفادة من المحطات المائية والطاقة الشمسية والرياح لانتاج الكهرباء

وكان قد عقد وزير الكهرباء سلسلة اجتماعات مع قيادات القطاع بحضور نائبه ورئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقى لمتابعة موقف الشبكة القومية للكهرباء على مستوى الجمهورية وتابع سير العمل بمراكز التحكم القومى والاقليمية على مستوى الجمهورية للاستفادة القصوى من الامكانات المتاحة لتوفير متطلبات المواطنين مع التاكيد على عدم قطع التيار على المؤسسات الخدمية والجماهيرية وقطاعات الزراعة والصحة والرى

شدد الوزير على ضرورة تواجد كافة قيادات القطاع فى مواقع العمل وكذلك الاطقم الفنية وفرق الاصلاح والصيانة للتعامل الفور مع الاعطال الفنية مشيرا لاهمية المتابعة الدقيقة لمكونات الشبكة ومهماتها والعمل على عدم تحميل هذه المهمات للدرجة القصوى للححفاظ عليها وضرورة توافر وسائل التهوية والامان للحفاظ على المواطنين وممتلكاتهم ومهمات الشبكة .

وأكدت وزارة الكهرباء الى ان مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة تساهم بفاعلية فى توفير جزء من متطلبات الاستهلاك وان محطة توليد السد العالى تعمل بكامل قدراتها مع وجود اقصى تصرفات لمياة الرى وكذلك محطة خزان اسوان فى الوقت الذى ارتفعت فية معدلات انتاج الكهرباء من المشروعات الشمسية مع زياده معدلات سطوع الشمس لاكثر من 8 ساعات بينما ساعدت معدلات الرياح فى الحفاظ على انتاج مزارع الرياح فى خليج السويس والزعفرانة وجبل الزيت

الضبطيه القضائيه

ومن ناحية اخرى تكثف شرطة الكهرباء والضبطية القضائية حملاتها على سارقى التيار ومن يحصولون على الكهرباء بطرق غير مشروعة ويتسببون فى زيادة معدلات الاستهلاك لعدم حرصهم على الترشيد مشيرا الى ان المال العام لا تفريط فيه وحقوق الدولة محفوظة ولا يمكن لهؤلاء الافلات منها.

وكانت قد اسفرت اليوم جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 3410 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد ،وكانت أمس 7030 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وجدير بالذكر أنه تم خلال الاجتماع وزارتي الكهرباء والبترول أنه تم الاتفاق على 3 سيناريوهات لحل الأزمة بشكل سريع وتخفيف الأعباء على المواطنين بشكل كبير و تم الاتفاق على الاستمرار فى عدم تخفيف الأحمال على القطاع الصناعى والمنشآت الحيوية والمرافق العامة والذين يمثلون حوالى 60% من قدرة الشبكة القومية للكهرباءو أن القطاع الصناعى والمنشآت الحيوية والمرافق العامة لا يمكن الفصل عنهم للحفاظ على الوضع الاقتصادى وعدم التسبب فى حدوث أى أضرار اقتصادية تضر بالصالح العام للمواطنين والدولة معا وأنه تم الاتفاق على وضع حلول لتقليل فترة الانقطاعات وعدد مرات الفصل نتيجة التحسن النسبى فى كميات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.

تخفيف الآحمال حتي منتصف اغسطس

وتابع المصدر أن يتم الاستمرار فى اللجوء إلى تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائى على المواطنين حتى منتصف أغسطس موكدا أن ساعات الانقطاعات ستشهد تراجع كبير خلال الأيام المقبلة خاصة مع بدء تنفيذ برنامج الشركة القابضة لكهرباء مصر لتخفيف الأحمال وفقا لجدول زمنى.

خطه لتخفيف الاعباء علي المواطنين

وكانت قد اعلنت الشركه القابضه لكهرباء مصر في بيان لها ، يبدأ الفصل قبل كل ساعة بعد منتصف الليل بـ10 دقائق وبعد بدء الساعة لمدة 10 دقائق وبحد أقصى ساعة فعلى سبيل المثال أن تلجأ شركة التوزيع لفصل التيار الساعة 2:50 بعد منتصف الليل أو الساعة 2:10 دقائق بعد منتصف الليل ولمدة ساعة بحد أقصى وذلك بهدف أيضا الحفاظ على سلامة المواطنين ليأخذوا كافة الاحتياطات فى هذه التوقيتات و أن هذه الخطة الهدف منها تخفيف الأعباء على المواطنين فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة .

مواعيد انقطاع الكهرباء

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك مواعيد انقطاع الكهرباء تنفيذا لخطة تخفيف الأحمال التي تتبعها وزارة الكهرباء منذ بضعة أيام وجاء في منشور الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه يتم الالتزام ببرنامج تخفيف الأحمال طبقا للقدرات المطلوبة من كل تحكم، مع مراعاة أن يتم البدء فى انقطاع الكهرباء بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة، كما حذرت المواطنين من استخدام المصاعد في تلك الأوقات التي يتم فيه انقطاع الكهرباء حفاظا على سلامتهم، ونوهت الشركة في منشورها إل أنه سيتم تفعيل برنامج انقطاع الكهرباء بدءا من منتصف ليلة السبت 22 يوليو ولم تحدد الشركة موعد انتهاء برنامج تخفيف الأحمال.