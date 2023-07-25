"تعليم القاهرة" تشدد على عدم قبول أي تبرعات بالمدارس

عقدت زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وإيمان عبد الحميد مدير إدارة المتابعة بالمديرية، اليوم الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بالمديرية مع أعضاء إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالمديرية المكلفين بمتابعة جميع المدارس بمحافظة القاهرة بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعى.

بدأ الاجتماع بالترحيب بالحضور، وتم مناقشة آلية العمل كالآتى :

1_ التأكيد على أساس عمل المتابع هو حل المشكلات وليس رصدها فقط والعمل على إيجاد حلول لها وليس تصيد الأخطاء وتصفية الحسابات والعمل على متابعة السلبيات التى تم رصدها أثناء الزيارة حتى لو استوجب زيارة أخرى للمدرسة.

2_ التنبيه على تسجيل جميع السلبيات الموجودة التى تم رصدها و ازالتها اثناء الزيارة والتى لم يتم ازالتها يقوم المتابع بمخاطبة المختصين داخل الإدارة بمعرفة مدير المدرسة وعمل محضر اجتماع مع السيد المدير العام للإدارة وتسجيل الإجراء التى تم اتخاذه.

3_ تنفيذ تعليمات مدير المديرية بمتابعة التحويلات بين المدارس والإدرات المختلفة الإبلاغ عن وجود اى مخالفة.

4_ التنبيه على عدم قبول اى تبرعات أثناء زيارات المدارس ومتابعة سجل المشاركة المجتمعية وسجل العهدة.

5_ التأكيد على العمل بروح الفريق ومراعاة التسلسل الوظيفى وعدم تخطى القيادات وفى حالة وجود اى عقبات يتم اللجوء لمكتب وكيل المديرية لشئون الإدارات لإزالتها.

وفى نهاية الاجتماع تم فتح باب المناقشة و المقترحات لتيسير العمل بدقة ونظام