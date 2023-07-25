نائب محافظ الجيزة يتابع تنفيذ مشروع الصرف الصحي ببشتيل بمركز أوسيم

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال الدفع النفقي لمشروع الصرف الصحي بقرية بشتيل بمركز أوسيم.



وجه نائب المحافظ بإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة لدخول المشروع الخدمة الفعلية.



كما تفقد نائب المحافظ منطقة الحفرية لمتابعة تركيب بدالة لخط الصرف الصحي لاستيعاب تصرفات الصرف الصحي بالمنطقة لحين الأنتهاء من مشروعات الصرف الصحي، وجاء ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشدمحافظ الجيزة.



وجه النائب بسرعة تنفيذ الحل العاجل للقضاء علي مشكلة طفوحات الصرف الصحي ببعض شوارع منطقة الحفرية

مشددا بتطهير شبكات الصرف الصحي لمنع حدوث تجمعات الرواسب بالشبكة وحدوث طفح بالشوارع نتيجة حدوث أنسداد بخطوط وشبكات الصرف الصحي رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانيةالدكتور فرج عبد العاطي

رئيس مركز أوسيم والمهندس هاني يسري أحمد

مدير عام شبكات الصرف الصحي ببشتيل والوراق بشركة مياه الجيزة ومسؤلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

والشركة المنفده للأعمال.