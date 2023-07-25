محافظ الإسكندرية: الانتهاء من تدريب 30 سيدة على مهن الخياطة

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على الاهتمام بالشباب من الجنسين والعمل على توفير فرص عمل حقيقية لهم وكذلك فرص تدريب مهنى على المهن التى يتطلبها سوق العمل، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ونظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية دورة تدريبية على التفصيل والخياطة بالإسكندرية بمحرم بك في إطار خطة التدريب المهنى التى تنتهجها المديرية.

وأوضح محمد كمال، وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، انه تم الانتهاء من تدريب 30 متدربا علي مهن التفصيل والخياطة بواقع 200 ساعة تدريبية، ولمدة شهرين متتاليين.

وأشار وكيل المديرية على أن جميع الدورات التدريبية بجميع مراكز التدريب المهني وأيضا الوحدة المتنقلة بالإسكندرية مجانية لجميع المتدربين على المهن التى يتطلبها سوق العمل للشباب من الجنسين بالمحافظة وتوفير فرص العمل اللائقة لهم.