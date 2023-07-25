عرض إنجليزي يهدد استقرار «زيزو» مع الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تلقي أحمد السيد زيزو، نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عرضًا للاحتراف في الدوري الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال «شوبير» خلال برنامجه الصباحي على إذاعة «أون سبورت إف إم»: «زيزو عنده عرض إنجليزي عن طريق شركة، وهناك جلسة ستجمع المسؤولين في الشركة مع مسؤولي الزمالك بعد البطولة العربية للتفاوض بشأن انتقال اللاعب للدوري الإنجليزي».

وأضاف: «المعلومة اللي عندي أن الزمالك لن يفرط في اللاعب مهما كان العرض المادي».

ويتواجد الزمالك، خلال الفترة الحالية في السعودية، استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية، ويبدأ مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس.