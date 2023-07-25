قرعة دوري أبطال أفريقيا.. اعرف منافس بيراميدز في دور الـ32

أُجريت قبل قليل قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يشارك فيها ناديا الأهلي وبيراميدز ممثلين عن الكرة المصرية بعد أن احتلا المركز الأول والثاني في بطولة الدوري المصري على الترتيب.

وتم إعفاء نادي بيراميدز من المشاركة في دور الـ٦٤ من البطولة، على أن يبدأ مهمته من دور الـ٣٢، وأسفرت القرعة عن مواجهة بيراميدز للفائز من مباراة جاديكا الصومالي والجيش الرواندي.

وحقق فريق بيراميدز الفوز على حساب الأهلي بثلاثية نظيفة مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.