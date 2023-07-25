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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدير تعليم القاهرة يتابع غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية "الدور الثاني"

مدير تعليم القاهرة
مدير تعليم القاهرة
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أدى طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الثلاثاء، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية  فى الفترة مابين ٩ : ١١ ومادة الحاسب الآلي فى الفترة مابين  ١١:٣٠  :  ١٢:٣٠.

وتابع ايمن نوسى مدير تعليم القاهرة غرفة العمليات منذ فجر اليوم لمتابعتة انتظام سير اللجان  الإمتحانية، وتأكد من وضوح الطباعة فى الورقة الإمتحانية وعدم وجود اى مشاكل فى الإمتحان .

وشدد موسى على عدم التهاون فى أى واقعة تسريب أو غش إلكتروني طوال فترة الإمتحانات مؤكداً على إتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن انتظام سير الإمتحانات والتعامل الفورى والمباشر مع حالات الغش التى يتم رصدها وفقاً للقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

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