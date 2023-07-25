285 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومة التربوية الخاصة بجامعة الأقصر.. صور

تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، امتحانات الدبلومة التربوية الخاصة بمقر كلية الحاسبات والمعلومات، والدبلوم التربوي العام بكلية الآثار، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

ويؤدي امتحانات الدبلومة التربوية الخاصة بجامعة الأقصر، 283 طالب في 4 تخصصات هي: التربية الخاصة، ومناهج وطرق التدريس، والصحة النفسية، والتربية المقارنة والإدارة التعليمية، فيما يؤدي الدبلوم العام هذا العام بجامعة الأقصر حوالي 600 طالب وطالبة بكليتي الآثار، والحاسبات والمعلومات، فيما يؤدي حوالي 285 طالب وطالبة، الدبلوم المهني بكلية الفنون الجميلة، وتستمر أعمال امتحانات الدبلومات، حتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

واطمأن رئيس الجامعة، على توفير كل الاحتياجات اللوجستية للطلاب، وتجهيز القاعات بكل ما يضمن راحتهم أثناء تأدية الامتحانات من وسائل التهوية وتوفير المياه إلى جانب التجهيزات الطبية وتوافر عربة إسعاف مجهزة، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

كما أجرى الدكتور حمدي محمد حسين، حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات ومدى تنوعها واتفاقها مع عناصر المنهج.

وكان رئيس جامعة الأقصر، قد أجرى جولة تفقدية لأعمال امتحانات الدراسات العليا والدبلوم التربوي بكلية الآثار، برفقة الدكتور خالد عبد النعيم، عميد الكلية؛ لمتابعة سير أعمال امتحانات الدبلوم التربوي.

واطمأن الدكتور حمدي حسين، خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، واتباع الإرشادات داخل اللجان، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل قاعات الامتحانات، وإتاحة كافة سبل الراحة لهم، مثمنًا جهود إدارة الكلية في إدارة أعمال الامتحانات.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، حرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات في الكليات الثلاثة: "حاسبات ومعلومات، والفنون الجميلة، والآثار"، للوقوف على أية معوقات وسرعة حلها، بما يضمن توفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

الدبلوم الخاص (1)

الدبلوم الخاص (2)

الدبلوم الخاص (3)

الدبلوم الخاص (4)

الدبلوم العام (1)

الدبلوم العام (2)

الدبلوم العام (3)