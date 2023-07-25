علماء يطورون مادة لإزالة ندبات الجلد

نجح علماء روس في ابتكار مواد لتضميد الجروح تم استخلاصها من قشور القشريات والحشرات ، حيث ستضمن التئام الحروق والجروح دون ترك ندوب في الجلد.

وبحسب وكالة سبوتنيك، قدم العلماء عينات من مادة جديدة للتضميد على أساس أفلام الشيتوزان، قالوا إنه بفضل التطوير، سيكون من الممكن إنتاج مواد البوليمر الحيوي مع عمر خدمة قابل للبرمجة في جسم الإنسان، وضمان التئام الحروق والجروح دون تندب.

والشيتوزان هو عديد السكاريد الطبيعي الذي يتم الحصول عليه من الكيتين الموجود في أصداف المفصليات (القشريات، الحشرات، العناكب، السرطان، جدران الخلايا الفطرية، الطحالب الخضراء المزرقة وبعض البكتيريا). إنه بوليمر صديق للبيئة ومتجدد ومتوافق حيويا وقابل للتحلل.

واستخدم المطورون عوامل تعديل تحافظ على مجموعة واسعة من النشاط البيولوجي للشيتوزان ، وفي الوقت نفسه تنظم درجة امتصاص الرطوبة.

ووفقا للعلماء، أغشية الشيتوزان المعدلة ليست سامه لخلايا جلد الإنسان ، ما يفتح إمكانية استخدامها لعلاج الجروح الخارجية.