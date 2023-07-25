"الاتصالات" تكشف حقيقة فرض الشركات رسومًا على متلقي المكالمة.. شاهد

بعد تواتر انباء بشأن فرض شركات الاتصالات رسوماً على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أغسطس المقبل؛ تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لفرض شركات الاتصالات رسومُا على متلقي المكالمة، مضيفة أن تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال.

وأشار إلى أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات.

وناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب.

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