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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

"الاتصالات" تكشف حقيقة فرض الشركات رسومًا على متلقي المكالمة.. شاهد

شاب ممسكا بهاتف محمول
شاب ممسكا بهاتف محمول
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بعد تواتر انباء بشأن فرض شركات الاتصالات رسوماً على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أغسطس المقبل؛ تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لفرض شركات الاتصالات رسومُا على متلقي المكالمة، مضيفة أن تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال.

وأشار إلى أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات.

وناشدت الوزارة  المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب.

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الاتصالات مكالمة حظر مجلس الوزراء رسوم على المكالمات