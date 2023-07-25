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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصر تعرب عن خالص تضامنها وتعازيها للجزائر إثر حوادث حرائق الغابات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن خالص تضامنها مع الجمهورية الجزائرية الشعبية الشقيقة، إثر حوادث حرق الغابات التي تعرضت لها مؤخرا، والتى أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين. 
كما قدمت مصر صادق تعازيها ومواساتها إلى حكومة وشعب الجزائر الشقيق وأسر الضحايا إثر هذا المصاب الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وتضامنها مع دولة الجزائر الشقيقة فى هذا الحادث الأليم.

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