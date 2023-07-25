إصابة عامل في حريق بمخزن أخشاب بالأقصر.. صور

أصيب عامل بضيق تنفس وحروق بالوجه والذراعين، مساء الإثنين، وذلك إثر حريق هائل نشب بمخزن أخشاب يعمل به، بالقرب من مدخل مدينة طيبة شمال الأقصر.

تلقت مديرية أمن الأقصر، إخطاراً يفيد باندلاع حريق هائل بمخزن أخشاب خاص بالقرب من مدخل مدينة طيبة شمال الأقصر ووجود عامل بداخل المخزن، وإصابته بحروق وضيق تنفس.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف ورجال الحماية المدنية والأجهزة المعنية، إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة مواطن يدعى "أيمن عماد سيفين" 42 سنة، بضيق تنفس وحروق بالوجه والذراعين، وذلك أثناء تشغيل العامل لمكنة أخشاب والتي اندلع منها شرار أدى لاشتعال الحريق بالمخزن.

وتعاملت قوات الحماية المدنية بالأقصر، مع الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، وجرى إخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية أخرى وانحصرت الخسائر في كونها مادية مع وجود مصاب واحد فقط.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

الحريق (1)

الحريق (2)