نظمت المجموعة الكشفية بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بقرية منية شبين التابعة لإيبارشية شبين القناطر، كرنڤالًا بعنوان "خارج الصندوق out of the box" ، والذي أُقيم بمقر قناة ctv بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا شنوده بمدينة السلام، وذلك بحضورالأنبا نوفير أسقف الإيبارشية.

حيث تضمن الكرنڤال عروضًا وألعابًا متنوعة قدمها أبناء وبنات الكنيسة.