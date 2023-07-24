رئيس جنوب إفريقيا يرأس بلاده في قمة سان بطرسبرج الروسية الإفريقية

أكدت جنوب إفريقيا مشاركة رئيس البلاد سيريل رامافوزا في القمة الروسية الإفريقية الثانية التي ستعقد في سان بطرسبرج الخميس المقبل.

وذكر بيان الرئاسة الجنوب إفريقية أن القمة تركز على تعزيز التعاون والشراكات المتبادلة بين روسيا والقارة الإفريقية، ومن المتوقع أن ينظر مؤتمر القمة الثاني في تعزيز التعاون بين روسيا والدول الإفريقية في مجالات: السياسة والأمن والتجارة والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والدعم الإنساني والتعليم والثقافة والرياضة والشباب والبيئة فضلًا عن تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، ومنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وفي أمن المعلومات.

وتشمل فعاليات القمة، وفق البيان، عرض فرص الاستثمار في روسيا وإفريقيا، ومساحة ابتكار لعرض التقنيات الجديدة، ومنطقة تطوير الأعمال والشراكة الاجتماعية للتواصل بين رؤساء الشركات العالمية والمسؤولين الحكوميين والأعمال ووسائل الإعلام.

وتوفر القمة فرصة لرؤساء الدول الإفريقية وهم جزء من بعثة السلام للقادة الأفارقة مواصلة المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول تدابير بناء الثقة التي ستخلق ظروفًا مواتية لطريق إلى السلام بين روسيا وأوكرانيا، كما تعزز القمة إشراك روسيا على المستوى الثنائي لوضع اللمسات الأخيرة على محتويات وجوهر قمة البريكس المقبلة التي تستعد جنوب إفريقيا لاستضافتها خلال أغسطس المقبل في جوهانسبرج.

وأعربت 19 دولة عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة دول "البريكس" في الوقت الذي تستعد المنظمة لعقد قمة سنوية في جنوب إفريقيا.

من جهة أخرى، أكد مصدر دبلوماسي روسي، اليوم الإثنين، أن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي قبل دعوة للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية في نسختها الثانية.

وقال المصدر شريطة عدم الكشف عن هويته، في تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية، "لقد قبل الرئيس الكونغولي الدعوة ويخطط للتواجد هناك".