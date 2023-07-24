بدء تسيير رحلات مصرية مباشرة من إيطاليا لشرم الشيخ

أعلنت شركة الخطوط الوطنية مصر للطيران، عن بدء تشغيل سلسلة رحلات خاصة مباشرة من مدينتي نابولي وكاتانيا الإيطالية إلى مطار شرم الشيخ وذلك بطائرتها بوينج B737-800 التي تتسع لـ ١٥٤ راكبا، وتستمر الرحلات حتى شهر سبتمبر المقبل.

وأطلقت مصر للطيران سلسلة رحلات خاصة من الجزائر الى شرم الشيخ لنقل ما يقرب من ٤٥٠٠ سائحا على متن ٣٢ رحلة جوية بطراز الايرباص A220-300 الذي يتسع لـ ١٤٠ راكبا، وذلك بالتنسيق مع كبري شركات السياحة بدولة الجزائر والذين أعربوا عن سعادتهم بتشغيل هذه الرحلات المباشرة خلال موسم الصيف الحالي.