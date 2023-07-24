النيابة تطلب تحريات المباحث حول إصابة شخص بطلق ناري في الجيزة

طلبت نيابة جنوب الجيزة تحريات المباحث حول واقعة إطلاق أعيرة نارية وإصابة شخص، وذلك بنطاق قرية عرب الحصار التابعة لمركز الصف جنوب محافظة الجيزة.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصاب، تمهيدًا لسماع أقواله حول الواقعة، وكذلك فحص علاقاته، وهل يتهم أحدًا في إصابته أم لا، وقامت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من الواقعة.

تلقى المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من مستشفى الصف المركزي تفيد باستقبال "محمد فتحي كيلاني" 35 سنة، مصاب بطلق ناري ومقيم بقرية عرب الحصار بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وجار الوقوف على أسباب وملابسات الواقعة وسؤال أهلية المصاب.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.